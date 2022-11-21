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Сын легендарного Джорджа Веа открывает счет в матче США и Уэльса
Сын легендарного Джорджа Веа
Фото: Getty Images
США закономерно первым открыл счет в матче с Уэльсом. Отличился сын Джорджа Веа – Тимоти Веа.
Голевую передачу отдал Кристиан Пулишич.
36' Тимоти Веа – 1:0.
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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
21.11.2022 в 22:20
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.11.2022 в 22:55
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.11.2022 в 21:54
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