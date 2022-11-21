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Сын легендарного Джорджа Веа открывает счет в матче США и Уэльса

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Сын легендарного Джорджа Веа

Сын легендарного Джорджа Веа открывает счет в матче США и Уэльса

Фото: Getty Images

Новина українською

США закономерно первым открыл счет в матче с Уэльсом. Отличился сын Джорджа Веа – Тимоти Веа.

Голевую передачу отдал Кристиан Пулишич.

36' Тимоти Веа – 1:0.

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В статье: США Уэльс Тимоти Веа Чемпионат мира 2022
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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
21.11.2022 в 22:20
Странно. Папа президент Либерии а сын играет за чужую страну.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.11.2022 в 22:55
Наверное плохо в школе учился.)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.11.2022 в 21:54
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