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Варан начнет матч с Австралией в запасе. Риск слишком велик
Тренерский штаб не хочет рисковать защитником
Фото: twitter.com/ManUtd
Рафаэль Варан скорее всего начнет матч с Автралией в запасе сборной Франции. Дешам на тренировке наигрывал Ибраима Конате в паре с Дайо Упомекано.
Похоже, Рафаэль Варан не успел полностью восстановиться к первому матчу своей сборной на мундиале. Он пропустил тактическую тренировку 21-го ноября, а матч состоится 22-го.
Напомним, что Рафаэль получил повреждение бедра 23-го октября.
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Источник:getfootballnewsfrance.com
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