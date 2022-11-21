Варан начнет матч с Австралией в запасе. Риск слишком велик

Рафаэль Варан скорее всего начнет матч с Автралией в запасе сборной Франции. Дешам на тренировке наигрывал Ибраима Конате в паре с Дайо Упомекано.

Похоже, Рафаэль Варан не успел полностью восстановиться к первому матчу своей сборной на мундиале. Он пропустил тактическую тренировку 21-го ноября, а матч состоится 22-го.

Напомним, что Рафаэль получил повреждение бедра 23-го октября.