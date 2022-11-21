Аль-Хелаифи: Мир очень несправедлив к Катару. Мы открываем свои двери и сердце

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи, катарец по национальности, прокомментировал критику чемпионата мира 2022 в СМИ. Он считает, что негатив не справедлив, по отношению к принимающей мундиаль стране.

"Я не буду комментировать то, что сказал (Джанни Инфантино). Мир очень несправедлив к Катару. Если люди приедут и узнают о нас и нашем народе, о том, что мы делаем… Конечно, мы тоже не идеальны.

Поверьте, мы делаем все, что в наших силах. Мы относимся к людям от всего сердца, и мне было больно, когда я увидел, что так много людей негативно о нас отзываются. Это нечестно.

Как сказал его высочество эмир, всем добро пожаловать в Катар. Мы открываем свои двери и сердце. Мы очень рады принять как можно больше людей.

Мы ждали этого 12 лет. Все так взволнованы, и я, как катарец, в том числе.

Мы рады, что к нам приедут люди со всего мира, и хотим показать правду о нашей стране, о наших людях, которые любят принимать гостей", – сказал президент "ПСЖ".