 Бэйл заработал пенальти и сам его реализовал. Первый гол Уэльса на ЧМ за 64 года ᐉ UA-Футбол
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Бэйл заработал пенальти и сам его реализовал. Первый гол Уэльса на ЧМ за 64 года

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Капитан

Бэйл заработал пенальти и сам его реализовал. Первый гол Уэльса на ЧМ за 64 года

Фото: Getty Images

Новина українською

Гарет Бэйл сравнивает счет мощным ударом с 11-метровой отметки в матче США – Уэльс. Это первый гол "драконов" на мундиалях с 1958-го года.

82' Гарет Бэйл – 1:1.

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В статье: США Гарет Бэйл Уэльс Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2022 в 23:12
Фуууу.... Штати краще!
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