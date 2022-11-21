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Бэйл заработал пенальти и сам его реализовал. Первый гол Уэльса на ЧМ за 64 года
Капитан
Фото: Getty Images
Гарет Бэйл сравнивает счет мощным ударом с 11-метровой отметки в матче США – Уэльс. Это первый гол "драконов" на мундиалях с 1958-го года.
82' Гарет Бэйл – 1:1.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2022 в 23:12
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