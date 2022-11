Луи Ван Гал – рекордсмен по количеству побед у руля сборной Нидерландов

Нидерланды обыграли Сенегал в первом туре чемпионата мира (2:0). Эта победа стала 38-ой у руля национальной команды для Луи Ван Гала.

Ранее рекорд принадлежал Дику Адвокату (37).

Ван Гал возглавил Нидерланды в 2021-м уже в третий раз. Ранее он работал с командой с 2000 по 2001 и с 2012-го по 2014-й.

