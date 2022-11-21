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Луи Ван Гал – рекордсмен по количеству побед у руля сборной Нидерландов
Обошел Дика Адвоката
Фото: twitter.com/OnsOranje
Нидерланды обыграли Сенегал в первом туре чемпионата мира (2:0). Эта победа стала 38-ой у руля национальной команды для Луи Ван Гала.
Ранее рекорд принадлежал Дику Адвокату (37).
Ван Гал возглавил Нидерланды в 2021-м уже в третий раз. Ранее он работал с командой с 2000 по 2001 и с 2012-го по 2014-й.
38 - Louis van Gaal won his 38th game in charge of @OnsOranje, a new record for a Dutch NT manager (Dick Advocaat 37). Golden. pic.twitter.com/dH2uN60qEM— OptaJohan (@OptaJohan) November 21, 2022
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