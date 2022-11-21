FIFPro о повязках OneLove: Игроки должны иметь право выражать свою поддержку прав человека на поле и вне его

Международный профсоюз футболистов FIFPro выпустил официальное заявление касаемо повязок OneLove.

Несколько европейских сборных планировали использовать специальные повязки, символизирующие борьбу с любой дискриминацией.

Перед самим турниром командам пришлось отказаться от идеи, так как ФИФА грозилась применять спортивные санкции к футболистам с повязкой. Таким образом, Харри Кейн, выходя на поле в повязке, получал бы желтую карточку только за это.

"FIFPro признает заявления FIFA и футбольных ассоциаций Бельгии, Дании, Англии, Германии, Нидерландов, Швейцарии и Уэльса относительно ношения игроками повязок One Love.

Мы принципиально не согласны с тем, что капитаны столкнутся с санкциями, влияющими на их участие в чемпионате мира, из-за коллективных действий, которые были предприняты командами, федерациями и их руководством. Надев повязки, капитаны стали бы проводниками коллективных действий. Перекладывать угрозу санкций на них неправильно.

Мы признаем, что существует регламент чемпионата мира по футболу ФИФА по экипировке, который ранее был утвержден ассоциациями участников и предписывает использование определенных капитанских повязок. Тем не менее разочаровывающий конец этой совместной акции в поддержку равенства и инклюзивности не может служить препятствием для выражения игроками своих взглядов.

Игроки должны иметь право выражать свою поддержку прав человека на поле и вне его – и мы поддержим любого из них, кто будет использовать для этого свои собственные площадки. Мы считаем, что радужный флаг – это не политическое заявление, а поддержка равенства и, следовательно, всеобщего права человека.

В очередной раз футбольные правила, призванные регулировать соревнования, напрямую затрагивают права игроков, и все же они были приняты без их участия и согласия. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы игроки были вовлечены в каждое решение, которое влияет на их работу и карьеру", – говорится в заявлении.

Напомним, что также недавно стало известно, о требовании ФИФА от сборной Бельгии убрать надпись Love с изнанки гостевой джерси, а также не выходить на поле в разноцветном разминочном комплекте.