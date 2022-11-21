 Франция – Австралия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.11.2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Франция - Австралия. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

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Чемпионы мира начинают защиту титула

Франция - Австралия. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robert Cianflone

Новина українською

Австралия - одна из слабейших сборных текущего мундиаля как по именам, так и по качеству игры, поэтому интригу в противостоянии придумать непросто.

На стороне Франции - опыт, мастерство исполнителей, качество организации командной игры. Травмы Бензема, Погба, Канте обязательно сыграют свою роль позже, но Австралию чемпионы мира обязаны побеждать любым составом.

Получится ли у них стартовать спокойно, не повторив ошибку 2002 года - узнаем во вторник, 22 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Франция - Австралия в 21:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Австралия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - SBS
  • Канада - CTV, RDS, TSN4
  • Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
  • Франция - beIN Sports 1, TF1, beIN Sports 2, Free, Molotov
  • Германия - Magenta Sport, ZDF
  • Грузия - 1TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - KAN 11
  • Испания - Gol Mundial
  • Италия - RAI 1
  • Польша - TVP Sport, TVP1
  • Португалия - SIC, Sport TV1
  • Румыния - TVR HD, TVR 1
  • Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - BBC One
  • США - Peacock, FOX Network, Sling, Telemundo
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В статье: Австралия Франция
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