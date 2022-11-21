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Франция - Австралия. Где и когда смотреть матч чемпионата мира
Чемпионы мира начинают защиту титула
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robert Cianflone
Австралия - одна из слабейших сборных текущего мундиаля как по именам, так и по качеству игры, поэтому интригу в противостоянии придумать непросто.
На стороне Франции - опыт, мастерство исполнителей, качество организации командной игры. Травмы Бензема, Погба, Канте обязательно сыграют свою роль позже, но Австралию чемпионы мира обязаны побеждать любым составом.
Получится ли у них стартовать спокойно, не повторив ошибку 2002 года - узнаем во вторник, 22 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Франция - Австралия в 21:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Австралия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - SBS
- Канада - CTV, RDS, TSN4
- Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
- Франция - beIN Sports 1, TF1, beIN Sports 2, Free, Molotov
- Германия - Magenta Sport, ZDF
- Грузия - 1TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - KAN 11
- Испания - Gol Mundial
- Италия - RAI 1
- Польша - TVP Sport, TVP1
- Португалия - SIC, Sport TV1
- Румыния - TVR HD, TVR 1
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
- Турция - TRT 1
- Великобритания - BBC One
- США - Peacock, FOX Network, Sling, Telemundo
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