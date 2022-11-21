Франция - Австралия. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Австралия - одна из слабейших сборных текущего мундиаля как по именам, так и по качеству игры, поэтому интригу в противостоянии придумать непросто.

На стороне Франции - опыт, мастерство исполнителей, качество организации командной игры. Травмы Бензема, Погба, Канте обязательно сыграют свою роль позже, но Австралию чемпионы мира обязаны побеждать любым составом.

Получится ли у них стартовать спокойно, не повторив ошибку 2002 года - узнаем во вторник , 22 ноября , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча Франция - Австралия в 21:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Франция - Австралия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: