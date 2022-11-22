Рой Кин: Игроки могли бы надеть эти повязки и понести наказание. Зато какое заявление получилось бы

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин заявил, что Гарет Бэйл и Харри Кейн должны были выйти в повязках One Love, несмотря на угрозу спортивных санкций.

"Игроки могли бы сделать это в первом матче и понести наказание, каким бы оно ни было. Кейн рисковал получить желтую карточку, но зато какое заявление получилось бы!

Сделайте это в первом матче, получите свою карточку – но подайте сигнал. Понесете наказание, а потом двигайтесь дальше.

Не нужно рисковать отстранением, но я думаю, что допущена огромная ошибка: оба капитана – и Уэльса, и Англии – должны были настоять на своем.

Не нужно смотреть на давление извне, на федерации. Если вы верите в то, что делаете, то сделайте это", – сказал Кин.

Напомним, что ФИФА предостерегла капитанов европейских сборных от ношения повязок One Love на матчах чемпионата мира в Катаре. Игрокам грозит желтая карточка на первой минуте встречи.