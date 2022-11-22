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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 12:00
День 3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Набирает обороты Чемпионат мира, а также набирает обороты наш Конкурс прогнозов! За два игровых дня, что не удивительно, никто не угадал всех результатов. На данный момент самый высокий показатель у одного из пользователей, имеющего в своем активе 8 баллов, в спину ему дышат сразу несколько участников, набравших по 7 очков. Примечательно, что некоторые из имеющих 7 баллов стартовали в Конкурсе только со второго дня, а уже среди фаворитов гонки! Так что, если сомневаетесь, стоит ли принимать участие, не медлите!
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
12:00 Аргентина – Саудовская Аравия
15:00 Дания – Тунис
18:00 Мексика – Польша
21:00 Франция – Австралия
Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
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