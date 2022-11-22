 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 12:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 12:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

День 3

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 12:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Набирает обороты Чемпионат мира, а также набирает обороты наш Конкурс прогнозов! За два игровых дня, что не удивительно, никто не угадал всех результатов. На данный момент самый высокий показатель у одного из пользователей, имеющего в своем активе 8 баллов, в спину ему дышат сразу несколько участников, набравших по 7 очков. Примечательно, что некоторые из имеющих 7 баллов стартовали в Конкурсе только со второго дня, а уже среди фаворитов гонки! Так что, если сомневаетесь, стоит ли принимать участие, не медлите!

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 2

12:00 Аргентина – Саудовская Аравия
15:00 Дания – Тунис
18:00 Мексика – Польша
21:00 Франция – Австралия

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (3)
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Непозбувна бентега (Рівне)
22.11.2022 в 01:06
Аргентина - Сауд Аравія 4:0, Данія - Туніс 3:0, Мексика - Польща 2:2, Франція - Австралія 4:0
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Malioha (Одесса)
22.11.2022 в 01:02
Аргентина 3-0 Саудовская АравияДания 2-0 ТунисМексика 1-0 ПольшаФранция 2-0 Австралия
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0
0
Heraclitus (Kyiv)
22.11.2022 в 01:00
Аргентина - Саудівська Аравія 3:0, Данія - Туніс 2:0, Мексика - Польща 1:1, Франція - Австралія 1:0
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