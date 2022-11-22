Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей вторника до 12:00

Набирает обороты Чемпионат мира, а также набирает обороты наш Конкурс прогнозов! За два игровых дня, что не удивительно, никто не угадал всех результатов. На данный момент самый высокий показатель у одного из пользователей, имеющего в своем активе 8 баллов, в спину ему дышат сразу несколько участников, набравших по 7 очков. Примечательно, что некоторые из имеющих 7 баллов стартовали в Конкурсе только со второго дня, а уже среди фаворитов гонки! Так что, если сомневаетесь, стоит ли принимать участие, не медлите!

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь .

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 2

12:00 Аргентина – Саудовская Аравия

15:00 Дания – Тунис

18:00 Мексика – Польша

21:00 Франция – Австралия

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