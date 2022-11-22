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Мексика - Польша: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира 2022 Мексика – Польша, 22 ноября 2022
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В далеком 1978 году эти команды встречались на Чемпионате мира в Аргентине. Тогда польская сборная одержала победу со счетом 3:1. Дублем в том поединке отличился легендарный Збигнев Бонек. Сейчас в Польше играет не менее легендарный форвард – Роберт Левандовский. Для него это будет второй Чемпионат мира, но он еще не забивал на мировых форумах.
Удастся ли Роберту наконец-то закрыть гештальт, смотрите во вторник, 22 ноября. Начало игры в 18:00.
Покажут ли матч Мексика – Польша по ТВ
В Украине этот матч будет транслироваться в свободном доступе на региональных каналах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів и т.п.), которые есть в Т2.
Где смотреть онлайн матч Мексика – Польша в интернете
Легальная интернет-трансляция матча Мексика – Польша доступна на OTT-платформе MEGOGO (канал Футбол 1). Региональный каналы Суспільного должны быть в списке и других платформ интернет-ТВ.
Как еще можно следить за ходом поединка
На сайте UA-Футбола будет доступна текстовая трансляция матча | Мексика – Польша онлайн. Параллельно игре на страницах сайта будут публиковаться видео забитых голов и новости, касающиеся главных событий матча
Где покажут матч в других странах
- Азербайджан - Ictimai TV
- Бельгия - RTBF Auvio Direct, rtbf.be/sport, Tipik, Sporza, Canvas
- Канада - RDS, TSN5, TSN3, TSN App, TSN4, TSN.ca, RDS App, TSN1
- Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
- Эстония - ETV 2, ETV+
- Франция - beIN Sports 2, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
- Грузия - 1TV
- Германия - Servus TV, Magenta Sport, ZDF
- Венгрия - M4 Sports
- Исландия RUV
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 2
- Польша - TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport App
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- Словакия - ČT Sport, RTVS Sport, RTVS Live
- Испания - Gol Mundial
- Турция - TRT 1
- Великобритания - TalkSport Radio UK, BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
- США - Sling, Telemundo, Foxsports.com, FOX Network, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, FOX Sports App, SiriusXM FC, Peacock
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