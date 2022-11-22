 Мексика - Польша: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Чемпионат мира FIFA

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Мексика - Польша: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира 2022 Мексика – Польша, 22 ноября 2022

Мексика - Польша: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В далеком 1978 году эти команды встречались на Чемпионате мира в Аргентине. Тогда польская сборная одержала победу со счетом 3:1. Дублем в том поединке отличился легендарный Збигнев Бонек. Сейчас в Польше играет не менее легендарный форвард – Роберт Левандовский. Для него это будет второй Чемпионат мира, но он еще не забивал на мировых форумах.

Удастся ли Роберту наконец-то закрыть гештальт, смотрите во вторник, 22 ноября. Начало игры в 18:00.

Покажут ли матч Мексика – Польша по ТВ

В Украине этот матч будет транслироваться в свободном доступе на региональных каналах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів и т.п.), которые есть в Т2.

Где смотреть онлайн матч Мексика – Польша в интернете

Легальная интернет-трансляция матча Мексика – Польша доступна на OTT-платформе MEGOGO (канал Футбол 1). Региональный каналы Суспільного должны быть в списке и других платформ интернет-ТВ.

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Трансляція матчу Мексика - Польща
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Как еще можно следить за ходом поединка

На сайте UA-Футбола будет доступна текстовая трансляция матча | Мексика – Польша онлайн. Параллельно игре на страницах сайта будут публиковаться видео забитых голов и новости, касающиеся главных событий матча

Где покажут матч в других странах

  • Азербайджан - Ictimai TV
  • Бельгия - RTBF Auvio Direct, rtbf.be/sport, Tipik, Sporza, Canvas
  • Канада - RDS, TSN5, TSN3, TSN App, TSN4, TSN.ca, RDS App, TSN1
  • Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
  • Эстония - ETV 2, ETV+
  • Франция - beIN Sports 2, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
  • Грузия - 1TV
  • Германия - Servus TV, Magenta Sport, ZDF
  • Венгрия - M4 Sports
  • Исландия RUV
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 2
  • Польша - TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport App
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • Словакия - ČT Sport, RTVS Sport, RTVS Live
  • Испания - Gol Mundial
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - TalkSport Radio UK, BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
  • США - Sling, Telemundo, Foxsports.com, FOX Network, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, FOX Sports App, SiriusXM FC, Peacock
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В статье: Мексика Польша ЧМ-2022
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