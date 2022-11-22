Мексика - Польша: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

В далеком 1978 году эти команды встречались на Чемпионате мира в Аргентине. Тогда польская сборная одержала победу со счетом 3:1. Дублем в том поединке отличился легендарный Збигнев Бонек. Сейчас в Польше играет не менее легендарный форвард – Роберт Левандовский. Для него это будет второй Чемпионат мира, но он еще не забивал на мировых форумах.

Удастся ли Роберту наконец-то закрыть гештальт, смотрите во вторник, 22 ноября. Начало игры в 18:00.

Покажут ли матч Мексика – Польша по ТВ

В Украине этот матч будет транслироваться в свободном доступе на региональных каналах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів и т.п.), которые есть в Т2.

Где смотреть онлайн матч Мексика – Польша в интернете

Легальная интернет-трансляция матча Мексика – Польша доступна на OTT-платформе MEGOGO (канал Футбол 1). Региональный каналы Суспільного должны быть в списке и других платформ интернет-ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мексика - Польща Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за ходом поединка

На сайте UA-Футбола будет доступна текстовая трансляция матча | Мексика – Польша онлайн. Параллельно игре на страницах сайта будут публиковаться видео забитых голов и новости, касающиеся главных событий матча

Где покажут матч в других странах