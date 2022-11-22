Тренер Польши: Левандовский взял повязку Шевченко в Катар, но играть будет в польских цветах

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о ситуации с капитанской повязкой, которую лидеру поляков Роберу Левандовскому передал экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

"Левандовский будет играть [в капитанской цветовой повязке] Польши. Это было решено сразу, что с такой повязкой будет играть. Роберт говорил Шевченко, что возьмет повязку с собой в Катар, она здесь в отеле, но будет играть в польских цветах.

Были ли запреты от ФИФА? Не знаю, не знаю", — сказал Михневич.