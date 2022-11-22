Основной голкипер сборной Ирана пропустит остаток ЧМ-2022

Повреждение основного голкипера сборной Ирана Алиреза Бейранванда оказалось более чем серьезным. 30-летний кипер пропустит остаток чемпионата мира в Катаре из-за травмы головы, сообщает Khabaronline.

Алиреза потерял сознание в матче с Англией, столкнувшись с партнером по команде. После оказания медпомощи футболист продолжил игру, но спустя минуту упал на газон и попросил замену. Он покинул поле на носилках.

После игры Бейранванд попал в госпиталь, где у него диагностировали сотрясение мозга. Известно, что Алиреза теперь пропустит всю оставшуюся часть ЧМ-2022.

Напомним, сборная Ирана неудачно стартовал на Мундиале, уступив с разгромным счётом команде Англии (2:6).