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Основной голкипер сборной Ирана пропустит остаток ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Для игрока Мундиаль досрочно окончен

Основной голкипер сборной Ирана пропустит остаток ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Повреждение основного голкипера сборной Ирана Алиреза Бейранванда оказалось более чем серьезным. 30-летний кипер пропустит остаток чемпионата мира в Катаре из-за травмы головы, сообщает Khabaronline.

Алиреза потерял сознание в матче с Англией, столкнувшись с партнером по команде. После оказания медпомощи футболист продолжил игру, но спустя минуту упал на газон и попросил замену. Он покинул поле на носилках.

После игры Бейранванд попал в госпиталь, где у него диагностировали сотрясение мозга. Известно, что Алиреза теперь пропустит всю оставшуюся часть ЧМ-2022.

Напомним, сборная Ирана неудачно стартовал на Мундиале, уступив с разгромным счётом команде Англии (2:6).

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В статье: Англия Иран Чемпионат Мира-2022 Алиреза Бейранванд
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Источник:
Khabaronline

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