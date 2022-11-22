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Основной голкипер сборной Ирана пропустит остаток ЧМ-2022
Для игрока Мундиаль досрочно окончен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Повреждение основного голкипера сборной Ирана Алиреза Бейранванда оказалось более чем серьезным. 30-летний кипер пропустит остаток чемпионата мира в Катаре из-за травмы головы, сообщает Khabaronline.
Алиреза потерял сознание в матче с Англией, столкнувшись с партнером по команде. После оказания медпомощи футболист продолжил игру, но спустя минуту упал на газон и попросил замену. Он покинул поле на носилках.
После игры Бейранванд попал в госпиталь, где у него диагностировали сотрясение мозга. Известно, что Алиреза теперь пропустит всю оставшуюся часть ЧМ-2022.
Напомним, сборная Ирана неудачно стартовал на Мундиале, уступив с разгромным счётом команде Англии (2:6).
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