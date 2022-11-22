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Саутгейт: Англия не может пропускать два гола так, как в матче с Ираном

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Специалист уверен, что команда будет играть лучше

Саутгейт: Англия не может пропускать два гола так, как в матче с Ираном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями после победы над Ираном (6:2) в матче 1-го тура чемпионата мира-2022.

"На этой неделе наша работа заключалась в том, чтобы сосредоточиться на футболе, и игроки хорошо справились с этим. Первый тайм был немного тяжелым из-за долгой остановки в связи с травмой вратаря, но мы хорошо справились с этим. Мы хорошо работали с мячом, и все увидели нашу атакующую силу.

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В конце матча мы играли несколько неаккуратно, но перед завершением игры мы выглядели довольно неплохо. Я сказал игрокам, что испытываю противоречивые чувства, потому что мы доминировали в матче, и в нашей игре было много хорошего.

Но мы не можем пропускать два гола, как мы это сделали. Понимаю, что нам было тяжело из-за большого количества добавленного времени, но в матче с США мы должны сыграть не хуже. Мы можем играть лучше", – сказал Саутгейт.

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В статье: Англия Иран Чемпионат Мира-2022 Гарет Саутгейт
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Источник:
BBC

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