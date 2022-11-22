Орбан попал в скандал из-за шарфа "Великой Венгрии", в которую вошли части Румынии и Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в достаточно громкий скандал в рамках ЧМ-2022, появившись на публике в шарфе с изображением "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

В Бухаресте уже отреагировали и назвали неприемлемым подобное поведение Орбана. Виктор надел шарф на встречу с игроком Балажем Джуджаком, который провел свой прощальный матч за национальную сборную, как сообщает портал Mandiner.

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На шарф Орбана обратил внимание немецкий либеральный политик, депутат Европарламента Даниэль Фройнд. Термином "Великая Венгрия" обозначают земли, входившие в Венгерское Королевство. Страна потеряла эти территории больше 100 лет назад после поражения в Первой мировой войне.