Орбан попал в скандал из-за шарфа "Великой Венгрии", в которую вошли части Румынии и Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в достаточно громкий скандал в рамках ЧМ-2022, появившись на публике в шарфе с изображением "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

В Бухаресте уже отреагировали и назвали неприемлемым подобное поведение Орбана. Виктор надел шарф на встречу с игроком Балажем Джуджаком, который провел свой прощальный матч за национальную сборную, как сообщает портал Mandiner.

На шарф Орбана обратил внимание немецкий либеральный политик, депутат Европарламента Даниэль Фройнд. Термином "Великая Венгрия" обозначают земли, входившие в Венгерское Королевство. Страна потеряла эти территории больше 100 лет назад после поражения в Первой мировой войне.

The Prime Minister of Hungary - wearing a scarf with the map of Greater Hungary.



How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z