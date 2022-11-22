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Коллина объяснил, почему судьи на ЧМ-2022 компенсируют много времени
Непривычные решения арбитров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему на ЧМ-2022 судьи компенсируют к таймам большое количество времени. Особенно отличился в этом плане матч Англия – Иран (6:2), в котором рефери суммарно добавил 24 минуты.
"Мы просили всех не удивляться, если они увидят, как четвертый арбитр поднимает табло с большой цифрой. Если мы хотим видеть больше чистого игрового времени, то должны быть готовы к такому количеству дополнительного времени.
В матче с тремя забитыми мячами примерно пять или шесть минут занимают празднования. Поэтому мы хотим точно рассчитывать добавленное время в конце каждого из таймов. Это может делать четвертый арбитр.
Даже когда арбитром был я, информация о количестве дополнительного времени поступала от четвертого арбитра, потому что я был слишком сосредоточен на происходящем на поле. Обычно четвертый арбитр предлагает, а главный, как правильно, принимает окончательное решение", - рассказал Коллина.
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