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Тренер Ирана: Вы не знаете, через что проходят ребята. Что бы они ни сказали, их хотят убить

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Нынешняя ситуация не самая лучшая для игроков

Тренер Ирана: Вы не знаете, через что проходят ребята. Что бы они ни сказали, их хотят убить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после матча ЧМ-2022 против Англии (2:6) критически высказался о болельщиках команды.

"Учителя и моралисты, пожалуйста, дайте ребятам играть в футбол. Ребята просто хотят играть. Надеюсь, что игроки сборных Англии, Уэльса и США хвалят их за то, что у них есть смелость играть в футбол. Они здесь, потому что хотят принести людям гордость и счастье.

Вы не знаете, что им приходится переносить за кулисами только потому, что они хотят играть в футбол. Что бы они ни сказали, их хотят убить. Конечно, каждый из нас имеет свое мнение и выскажет его, когда придет правильное время.

Но я люблю игру и не хочу, чтобы игроки делали то, что не касается игры. Футбол – это про развлечения, радость и гордость. Все знают, что нынешняя ситуация не самая лучшая для наших игроков. Они тоже люди.

У них только одна мечта — играть за страну, играть за людей, и я очень горжусь тем, как они выстояли и продолжают бороться. Я очень горжусь тем, что они сделали, но, конечно, в 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Вы видели, что произошло сегодня. Болельщики, не готовые поддержать команду, должны оставаться дома, - цитирует Кейруша BBC.

Напомним, что иранцы отказались петь национальный гимн перед началом встречи с Англией в Катаре.

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В статье: Иран Чемпионат Мира-2022 Карлуш Кейруш
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
22.11.2022 в 10:48
п....ц які бідні,може ще їх пожаліти і не можуть себе захістити?чи може цей народ думає що хтось прийде і їх визволить від цеї теранії?свобода завжди тяжко добуваєтся і кровю
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