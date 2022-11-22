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Тренер Ирана: Вы не знаете, через что проходят ребята. Что бы они ни сказали, их хотят убить
Нынешняя ситуация не самая лучшая для игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после матча ЧМ-2022 против Англии (2:6) критически высказался о болельщиках команды.
"Учителя и моралисты, пожалуйста, дайте ребятам играть в футбол. Ребята просто хотят играть. Надеюсь, что игроки сборных Англии, Уэльса и США хвалят их за то, что у них есть смелость играть в футбол. Они здесь, потому что хотят принести людям гордость и счастье.
Вы не знаете, что им приходится переносить за кулисами только потому, что они хотят играть в футбол. Что бы они ни сказали, их хотят убить. Конечно, каждый из нас имеет свое мнение и выскажет его, когда придет правильное время.
Но я люблю игру и не хочу, чтобы игроки делали то, что не касается игры. Футбол – это про развлечения, радость и гордость. Все знают, что нынешняя ситуация не самая лучшая для наших игроков. Они тоже люди.
У них только одна мечта — играть за страну, играть за людей, и я очень горжусь тем, как они выстояли и продолжают бороться. Я очень горжусь тем, что они сделали, но, конечно, в 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Вы видели, что произошло сегодня. Болельщики, не готовые поддержать команду, должны оставаться дома, - цитирует Кейруша BBC.
Напомним, что иранцы отказались петь национальный гимн перед началом встречи с Англией в Катаре.
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