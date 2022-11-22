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Аргентина - Саудовская Аравия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Должен быть легкий старт для фаворита
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Многие считают Аргентину одним из главных фаворитов Чемпионата мира. Личные поклонники Лионеля Месси мечтают увидеть своего кумира с главным футбольным трофеем не просто на коллажах, а в реальности. Матч против Саудовской Аравии – одного из аутсайдеров этого Мундиаля – вряд ли покажет нам настоящий уровень "альбиселесте", однако может показать, готова ли команда в целом к турниру. Поединок между Аргентиной и Саудовской Аравией станет первым матчем вторника в Катаре 2022.
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Чемпионат Мира Группа С. 1-й тур
22 ноября. Начало в 12:00
Аргентина – Саудовская Аравия
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