Аргентина - Саудовская Аравия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Многие считают Аргентину одним из главных фаворитов Чемпионата мира. Личные поклонники Лионеля Месси мечтают увидеть своего кумира с главным футбольным трофеем не просто на коллажах, а в реальности. Матч против Саудовской Аравии – одного из аутсайдеров этого Мундиаля – вряд ли покажет нам настоящий уровень "альбиселесте", однако может показать, готова ли команда в целом к ​​турниру. Поединок между Аргентиной и Саудовской Аравией станет первым матчем вторника в Катаре 2022.

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Чемпионат Мира Группа С. 1-й тур

22 ноября. Начало в 12:00

Аргентина – Саудовская Аравия