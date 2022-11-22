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Месси и Ди Мария - в старте Аргентины на матч против Саудовской Аравии
Игра начнется в 12:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре – сыграют сборные Аргентины и Саудовской Аравии. Главные тренеры национальных команд огласили стартовые составы:
Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Месси, Ди Мария, Л. Мартинес,
Саудовская Аравия: Али Аль-Булайхи, Абдулхамид, Аль‑Шахрани, Хассан Тамбакти, Аль‑Малки, Салем Аль-Давсари, Аль‑Шехри, Канно, Аль‑Фарадж, Фирас Аль-Бураїкан.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00. На UA-Футбол вы можете следить за текстовой трансляцией поединка.
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