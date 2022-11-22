 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2. Первая суперсенсация турнира ᐉ UA-Футбол
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Аргентина - Саудовская Аравия 1:2. Первая суперсенсация турнира

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Все пошло не по сценарию Лионеля Месси

Аргентина - Саудовская Аравия 1:2. Первая суперсенсация турнира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, первый тур, группа C. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Голы: Месси 10 (пен.) – Аль-Шехри 48, аль-Давсари 53

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина, Ромеро (Мартинес 59), Отаменди, Тальяфико (Акунья 71) – Ди Мария, Де Пауль, Паредес (Ферандес 59), Гомес (Альварес 59) – Лаутаро Мартинес, Месси

Саудовская Аравия: Аль-Уваис – аль-Шахрани (аль-Ганнам 78), аль-Булеахи, аль-Тамбакти, Абдулхамид – аль-Малки – аль-Давсари, Канно, аль-Фарадж (аль-Абед 45+4, аль-Амри 89), аль-Бурайкан (аль-Асири 89) – аль-Шехри

Предупреждение: Аль-Малки 67, аль-Булеахи 75, аль-Давсари 79, Абдулхамид 82, аль-Абед 88, аль-Уваис 90+2

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В статье: Лионель Месси Аргентина ЧМ-2022 Саудовская Аравия Сборная Аргентины Национальная сборная Аргентины Национальная сборная Саудовской Аравии Чемпионат мира 2022
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Комментарии (24)
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Барселиниуc (землянин)
22.11.2022 в 14:47
Игра аргов напомнила мне Барсу при позднем Месси. Ну полное, извиняюсь, гавно. Так тупо и тормознуто уже никто в мире не играет, даже Кривбасс.
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NikosFutboloidos (Chop)
22.11.2022 в 14:40
Вітаємо Мессі в клубі Селезньова.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.11.2022 в 14:40
Проснулся, а тут такое. Это прикольно, дали по носу Аргентине
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.11.2022 в 14:37
Красавцы саудиты!
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metall5291 (Kharkiv)
22.11.2022 в 14:36
Если достиг пенсии - иди и не позорься. Это касается месси и его так наз сборной. Уходи, чтобы не быть смешным. Через нек. время, возможно, то же самое, скажем о Роналду. А пока - месси и твоя барахляная команда - на выход.
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2022 в 14:23
Можливо на цьому пустельному ЧС перевагу матимуть ті фаворити, які будуть грати о 18 чи 21?))
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
22.11.2022 в 14:38
матимуть перевагу ті, які вміють грати у "хвутбол".
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0
0
MaximSK (Киев)
22.11.2022 в 14:23
Все идет к тому, что обратно в ЧМ будет доминировать Европейские команды, надежда только на бразильцев.
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0
0
kutcher982 (Киев)
22.11.2022 в 14:18
Аргентину можна викреслювати з претендентів на кубок світу. Гра у Аргентини ніяка!
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0
0
Скажений Заєць (Вінниця)
22.11.2022 в 14:17
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0
0
magnum power (БОМЖ)
22.11.2022 в 14:15
з дитинства – за саудитів)). неймовiрно гарний ляпас аргентинським піжонам.
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+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.11.2022 в 14:37
Тебе лет 15?)))
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2022 в 14:15
Можливо шейхи занесли тут, а не у грі відкриття, враховуючи 3 не зараховані у першому?)
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0
-1
ANESTEZIO (Вінниця )
22.11.2022 в 14:16
Всі по ділу
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2022 в 14:17
Ага, міліметрові офсайди
0
-1
Lion Killer (Львів)
22.11.2022 в 14:33
тобто міліметрові офсайди? такі м.ячі в кожному матчі з ВАР відміняють
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2022 в 14:38
Ну то гол що забив Лаутаро, там начебто придратися було ні до чого, й так само до голу Мессі зі гри...
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
22.11.2022 в 14:43
ЧС 2010, В 1/8 Тевес забиває Мексиці із 10-метрового офсайду і зараховують. Карма
0
0
aleks68
22.11.2022 в 14:12
первый пошёл
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0
0
Caballero (DC)
22.11.2022 в 14:12
La conchaaaaaa!!!!!!!!!
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0
-1
ANESTEZIO (Вінниця )
22.11.2022 в 14:10
Головне ,що Мессі забив із чергового пенальті, правда Алєнь?
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+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
22.11.2022 в 14:10
Конечно давно известно, что из канадского оленя прогнозист, как из политэкспердов на рашистском тв, но чтобы в первом же матче жиденько обделались Браво, саудиты, смелый футбол и заслуженная награда. И давайте скажем это дружно: ЛМ-ЧМ 2022!!!
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+2
0
Рівнянин (Рівне)
22.11.2022 в 14:10
ПІЖОНИ! Пахать треба було,а не футбол дивитись!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.11.2022 в 14:08
отак от!)))
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0
0

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