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Аргентина - Саудовская Аравия 1:2. Первая суперсенсация турнира
Все пошло не по сценарию Лионеля Месси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира, первый тур, группа C. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”
Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
Голы: Месси 10 (пен.) – Аль-Шехри 48, аль-Давсари 53
Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина, Ромеро (Мартинес 59), Отаменди, Тальяфико (Акунья 71) – Ди Мария, Де Пауль, Паредес (Ферандес 59), Гомес (Альварес 59) – Лаутаро Мартинес, Месси
Саудовская Аравия: Аль-Уваис – аль-Шахрани (аль-Ганнам 78), аль-Булеахи, аль-Тамбакти, Абдулхамид – аль-Малки – аль-Давсари, Канно, аль-Фарадж (аль-Абед 45+4, аль-Амри 89), аль-Бурайкан (аль-Асири 89) – аль-Шехри
Предупреждение: Аль-Малки 67, аль-Булеахи 75, аль-Давсари 79, Абдулхамид 82, аль-Абед 88, аль-Уваис 90+2
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