Сане пропустит первый матч сборной Германии на ЧМ-2022

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане не поможет национальной команде в матче против Японии в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

26-летний восстанавливается после травмы с коленом, сообщает пресс-служба немецкой национальной команды. Все остальные игроки сборной Германии принимали участие в предматчевой тренировки на базе в Аль-Шамале.

В октябре Лерой растянул подколенное сухожилие. Игрок вернулся в строй в начале ноября и успел провести ряд матчей за "Баварию" и товарищескую встречу сборной Германии с Оманом.

Матч Германия - Япония состоится завтра, 23 ноября. Начало - в 18:00 по киевскому времени.