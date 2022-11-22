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Сане пропустит первый матч сборной Германии на ЧМ-2022

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Футболист не сыграет против Японии

Сане пропустит первый матч сборной Германии на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане не поможет национальной команде в матче против Японии в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

26-летний восстанавливается после травмы с коленом, сообщает пресс-служба немецкой национальной команды. Все остальные игроки сборной Германии принимали участие в предматчевой тренировки на базе в Аль-Шамале.

В октябре Лерой растянул подколенное сухожилие. Игрок вернулся в строй в начале ноября и успел провести ряд матчей за "Баварию" и товарищескую встречу сборной Германии с Оманом.

Матч Германия - Япония состоится завтра, 23 ноября. Начало - в 18:00 по киевскому времени.

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В статье: Германия Япония Чемпионат Мира-2022 Лерой Сане
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Источник:
dfb.de

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