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Месси забивает на четвертом для себя ЧМ. Аргентина повела в матче против Саудовской Аравии
Первый пошел
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий открыл счет в матче ЧМ против Саудовской Аравии. Форвард "ПСЖ" реализовал пенальти, который заработал де Пауль после подачи с углового.
Отметим, что Лионель Месси забивает уже на четвертом для себя Чемпионате мира в карьере. Ранее аргентинец отличался на ЧМ-2006 (1 гол), ЧМ-2014 (4 гола) и ЧМ-2018 (1 гол). Таким образом, результативный удар в ворота аравийцев стал для Лионеля седьмым в финальных частях Мундиалей.
Лионель Месси стал пятым игроком, забивавшим на четырех Чемпионатах мира. Раньше это делали Уве Зеелер, Мирослав Клозе и Криштиану Роналду.
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