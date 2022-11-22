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Месси забивает на четвертом для себя ЧМ. Аргентина повела в матче против Саудовской Аравии

Чемпионат мира FIFA
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Месси забивает на четвертом для себя ЧМ. Аргентина повела в матче против Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский нападающий открыл счет в матче ЧМ против Саудовской Аравии. Форвард "ПСЖ" реализовал пенальти, который заработал де Пауль после подачи с углового.

Отметим, что Лионель Месси забивает уже на четвертом для себя Чемпионате мира в карьере. Ранее аргентинец отличался на ЧМ-2006 (1 гол), ЧМ-2014 (4 гола) и ЧМ-2018 (1 гол). Таким образом, результативный удар в ворота аравийцев стал для Лионеля седьмым в финальных частях Мундиалей.

Лионель Месси стал пятым игроком, забивавшим на четырех Чемпионатах мира. Раньше это делали Уве Зеелер, Мирослав Клозе и Криштиану Роналду.

Следите за текстовой трансляцией матча Аргентина – Саудовская Аравия здесь.

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В статье: Аргентина Саудовская Аравия
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