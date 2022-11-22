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Месси – пятый футболист в истории, который забивал на 4-х чемпионатах мира
В истории
Фото: twitter.com/Argentina
Лионель Месси забил в ворота Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира (1:0, первый тайм). Он стал пятым футболистом в истории, которому удавалось забить на 4-х мундиалях.
Аргентинец присоединился к списку, в котором уже были Криштиану Роналду, Мирослав Клозе, Уве Зелер и Пеле.
Этот мяч стал 92-м для Лионеля за сборную. На чемпионатах мира он забивал Сербии и Черногории в 2006-м, Боснии, Ирану и Нигерии в 2014-м, а также Нигерии в 2018-м.
Only five men have scored in four different World Cup tournaments:— William Hill (@WilliamHill) November 22, 2022
???????? Pelé
???????? Uwe Seeler
???????? Miroslav Klose
???????? Cristiano Ronaldo
???????? Lionel Messi ????
Another legendary list for Leo.
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