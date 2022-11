Месси – пятый футболист в истории, который забивал на 4-х чемпионатах мира

Лионель Месси забил в ворота Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира (1:0, первый тайм). Он стал пятым футболистом в истории, которому удавалось забить на 4-х мундиалях.

Аргентинец присоединился к списку, в котором уже были Криштиану Роналду, Мирослав Клозе, Уве Зелер и Пеле.

Этот мяч стал 92-м для Лионеля за сборную. На чемпионатах мира он забивал Сербии и Черногории в 2006-м, Боснии, Ирану и Нигерии в 2014-м, а также Нигерии в 2018-м.

