 Дания - Тунис: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 22.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Дания - Тунис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Дания - Тунис: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 22.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Дания - Тунис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нет привычки считать Данию грандом или фаворитом турнира, однако команда уже показала, что умеет удивлять. Датчане стали открытием Евро-2020 и попытаются заявить о себе и на полях Катара.

Первый матч – против андердога группы сборной Туниса. Дании для внутреннего равновесия обязательно нужно начать с победы. Удастся ли? Смотрим вместе.

Чемпионат мира, групповой этап
Группа D, 1-й тур
Доха, Эдьюкейшн сити

Дания 15:00 Тунис

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В статье: Дания Тунис Чемпионат мира 2022
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