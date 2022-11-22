Дания - Тунис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022

Нет привычки считать Данию грандом или фаворитом турнира, однако команда уже показала, что умеет удивлять. Датчане стали открытием Евро-2020 и попытаются заявить о себе и на полях Катара.

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Первый матч – против андердога группы сборной Туниса. Дании для внутреннего равновесия обязательно нужно начать с победы. Удастся ли? Смотрим вместе.

Чемпионат мира, групповой этап

Группа D, 1-й тур

Доха, Эдьюкейшн сити