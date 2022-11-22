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Аравийская красота. ВИДЕО эффектного второго гола в ворота Аргентины

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Месси одобряет

Аравийская красота. ВИДЕО эффектного второго гола в ворота Аргентины

фото - Getty Images

Новина українською

Сценарий матча Аргентина – Саудовская Аравия стал приятной неожиданностью. Аргентинцы забили быстрый гол и, казалось, должны легко выигрывать матч. Но в начале второго тайма аравийцы забили в ответ дважды. Особенно эффектным получился второй гол – от Салем Аль-Давсари. Подхватив мяч на углу штрафной, он обыграл двух защитников и закрутил в дальнюю девятку.

Удастся ли Месси и компании отыграться, следите с помощью текстового онлайн матча Аргентина – Саудовская Аравия на UA-Футбол

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В статье: Аргентина ЧМ-2022 Саудовская Аравия лучшие голы
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
22.11.2022 в 14:14
Обыграл 4-х аргентинцев.
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