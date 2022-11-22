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Аравийская красота. ВИДЕО эффектного второго гола в ворота Аргентины
Месси одобряет
фото - Getty Images
Сценарий матча Аргентина – Саудовская Аравия стал приятной неожиданностью. Аргентинцы забили быстрый гол и, казалось, должны легко выигрывать матч. Но в начале второго тайма аравийцы забили в ответ дважды. Особенно эффектным получился второй гол – от Салем Аль-Давсари. Подхватив мяч на углу штрафной, он обыграл двух защитников и закрутил в дальнюю девятку.
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