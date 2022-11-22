 Эриксен сыграет с первых минут. Дания и Тунис назвали составы на матч ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Эриксен сыграет с первых минут. Дания и Тунис назвали составы на матч ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Стартовые составы команд

Эриксен сыграет с первых минут. Дания и Тунис назвали составы на матч ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дневная игровая программа вторника на чемпионате мира-2022 в Катаре продолжится матчем между сборными Дании и Туниса. Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на предстоящую игру.

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен, Меле, Кьер, Андерсен, А.Кристенсен, Меле, Дилейни, Хейбьерг, Сков Ольсен, Дольберг, Эриксен;

Тунис: Дамен, Тальби, Мерья, Бронн, Лаидуни, Схири, Мохамед Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Анис Слиман.

Встреча начнется в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Дания Тунис Чемпионат Мира-2022
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Источник:
fifa.com

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