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Эриксен сыграет с первых минут. Дания и Тунис назвали составы на матч ЧМ-2022
Стартовые составы команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дневная игровая программа вторника на чемпионате мира-2022 в Катаре продолжится матчем между сборными Дании и Туниса. Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на предстоящую игру.
Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен, Меле, Кьер, Андерсен, А.Кристенсен, Меле, Дилейни, Хейбьерг, Сков Ольсен, Дольберг, Эриксен;
Тунис: Дамен, Тальби, Мерья, Бронн, Лаидуни, Схири, Мохамед Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Анис Слиман.
Встреча начнется в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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