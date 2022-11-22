 {Бельгия} - {Канада}: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ {23.11.2022} ⋊ {Чемпионат мира} на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Бельгия - Канада: когда и где смотреть матч ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Большое возвращение "кленовых листьев" в финальную часть ЧМ

Бельгия - Канада: когда и где смотреть матч ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

До 2022 года сборная Канады лишь однажды принимала участие в финальных частях Чемпионатов мира. В 1986-м представитель Северной Америки пробился на турнир, который приходил в Мексике. В трех играх канадцам тогда не удалось не то чтобы набрать одного балла, но и забить. 36 лет спустя страна получает еще один шанс показать себя на Мундиале. Первым испытанием для них станет полуфиналист последнего ЧМ, Бельгия. В контексте "красных дьяволов" снова говорят о завершающем турнире для "золотого поколения". Куртуа, где Брейне и Лукаку младше не становятся. К слову, последний из этого трио стартовый поединок ЧМ пропустит из-за травмы.

Матч группы F, Бельгия – Канада, состоится в среду, 23 ноября. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ эту игру покажут на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Херсон", "Суспільне Ужгород" и т.д.) - они работают в том числе на Т2. В интернете поединок можно будет увидеть на платформе MEGOGO, работающей по подписке. Также смотрите игру бесплатно на сайте "Суспільне Спорт".

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Если вы не сможете посмотреть игру - не расстраивайтесь. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка здесь. Кроме того, сразу после финального свистка вы сможете прочесть отчет об игре, а также просмотреть видео обзор.

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В статье: Бельгия Канада
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