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Германия - Япония: где и когда смотреть матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч ЧМ-2022 Германия – Япония, 23 ноября 2022
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Германии с 2014 года не демонстрировала высоких результатов. Многие говорили о застое, что в конце концов вылилось в завершение сотрудничества с Йоахимом Левом. Сейчас Бундестим возглавляет Ханси Флик – тренер, доказавший свой уровень с «Баварией». Под рукой талантливое поколение, пусть без яркого центрального форварда. Кажется, Германия – фаворит, но Японию не стоит сбрасывать со счетов, это та команда, которая способна поставить подножку гранду.
Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира 2022 Германия – Япония запланирована на среду, 23 ноября. Начало игры в 15.00.
Покажут ли матч Германия – Япония в свободном доступе
Так же, как и большинство других поединков ЧМ-2022, этот будет транслироваться по региональным каналам Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Харків, Суспільне.Одеса та інші).
Где смотреть онлайн матч в интернете
Легальным интернет-транслятором матчей ЧМ-2022 в Украине является платформа MEGOGO. Соответственно матч Германия – Япония будет доступен в разделе Спорт или же на канале Футбол 1. Впрочем, игру можно просмотреть на региональных канал Суспільного, которые должны быть доступны у других провайдеров интернет-телевидения.
Как еще можно следить за игрой
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, то за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Германия – Япония онлайн. Также на сайте будут оперативно появляться видео забитых голов и другие актуальные новости.
Где покажут матч в других странах
- Азербайджан - Ictimai TV
- Бельгия - RTBF Auvio Direct, rtbf.be/sport, Tipik, Sporza, Canvas
- Канада - RDS, TSN5, TSN3, TSN App, TSN4, TSN.ca, RDS App, TSN1
- Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
- Эстония - ETV 2, ETV+
- Франция - beIN Sports 2, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
- Грузия - 1TV
- Германия - Servus TV, Magenta Sport, ZDF
- Венгрия - M4 Sports
- Исландия RUV
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 2
- Польша - TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport App
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- Словакия - ČT Sport, RTVS Sport, RTVS Live
- Испания - Gol Mundial
- Турция - TRT 1
- Великобритания - TalkSport Radio UK, BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
- США - Sling, Telemundo, Foxsports.com, FOX Network, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, FOX Sports App, SiriusXM FC, Peacock
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