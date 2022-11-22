Германия - Япония: где и когда смотреть матч Чемпионата мира

Сборная Германии с 2014 года не демонстрировала высоких результатов. Многие говорили о застое, что в конце концов вылилось в завершение сотрудничества с Йоахимом Левом. Сейчас Бундестим возглавляет Ханси Флик – тренер, доказавший свой уровень с «Баварией». Под рукой талантливое поколение, пусть без яркого центрального форварда. Кажется, Германия – фаворит, но Японию не стоит сбрасывать со счетов, это та команда, которая способна поставить подножку гранду.

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира 2022 Германия – Япония запланирована на среду, 23 ноября. Начало игры в 15.00.

Покажут ли матч Германия – Япония в свободном доступе

Так же, как и большинство других поединков ЧМ-2022, этот будет транслироваться по региональным каналам Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Харків, Суспільне.Одеса та інші).

Где смотреть онлайн матч в интернете

Легальным интернет-транслятором матчей ЧМ-2022 в Украине является платформа MEGOGO. Соответственно матч Германия – Япония будет доступен в разделе Спорт или же на канале Футбол 1. Впрочем, игру можно просмотреть на региональных канал Суспільного, которые должны быть доступны у других провайдеров интернет-телевидения.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Німеччина - Японія Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, то за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Германия – Япония онлайн. Также на сайте будут оперативно появляться видео забитых голов и другие актуальные новости.

Где покажут матч в других странах