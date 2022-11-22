 Англия - Иран: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Германия - Япония: где и когда смотреть матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч ЧМ-2022 Германия – Япония, 23 ноября 2022

Германия - Япония: где и когда смотреть матч Чемпионата мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Германии с 2014 года не демонстрировала высоких результатов. Многие говорили о застое, что в конце концов вылилось в завершение сотрудничества с Йоахимом Левом. Сейчас Бундестим возглавляет Ханси Флик – тренер, доказавший свой уровень с «Баварией». Под рукой талантливое поколение, пусть без яркого центрального форварда. Кажется, Германия – фаворит, но Японию не стоит сбрасывать со счетов, это та команда, которая способна поставить подножку гранду.

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира 2022 Германия – Япония запланирована на среду, 23 ноября. Начало игры в 15.00.

Покажут ли матч Германия – Япония в свободном доступе

Так же, как и большинство других поединков ЧМ-2022, этот будет транслироваться по региональным каналам Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Харків, Суспільне.Одеса та інші).

Где смотреть онлайн матч в интернете

Легальным интернет-транслятором матчей ЧМ-2022 в Украине является платформа MEGOGO. Соответственно матч Германия – Япония будет доступен в разделе Спорт или же на канале Футбол 1. Впрочем, игру можно просмотреть на региональных канал Суспільного, которые должны быть доступны у других провайдеров интернет-телевидения.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Німеччина - Японія
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Как еще можно следить за игрой

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, то за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Германия – Япония онлайн. Также на сайте будут оперативно появляться видео забитых голов и другие актуальные новости.

Где покажут матч в других странах

  • Азербайджан - Ictimai TV
  • Бельгия - RTBF Auvio Direct, rtbf.be/sport, Tipik, Sporza, Canvas
  • Канада - RDS, TSN5, TSN3, TSN App, TSN4, TSN.ca, RDS App, TSN1
  • Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
  • Эстония - ETV 2, ETV+
  • Франция - beIN Sports 2, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
  • Грузия - 1TV
  • Германия - Servus TV, Magenta Sport, ZDF
  • Венгрия - M4 Sports
  • Исландия RUV
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 2
  • Польша - TVP Sport, sport.tvp.pl, TVP1, TVP Sport App
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • Словакия - ČT Sport, RTVS Sport, RTVS Live
  • Испания - Gol Mundial
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - TalkSport Radio UK, BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
  • США - Sling, Telemundo, Foxsports.com, FOX Network, Telemundo Deportes En Vivo, UFORIA App, FOX Sports App, SiriusXM FC, Peacock
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