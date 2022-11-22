Франция - Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

Франция потеряла большую группу исполнителей перед ЧМ, однако это не станет оправданием в случае неудачи в матче со скромной Австралией. "Соккеруз" переживают трудные времена, и на бумаге Мбаппе обязан побеждать их в одиночку.

Пожалуй, единственный аргумент против европейцев - это их статус. С далекого 1962 года ни один чемпион мира не защищал свой титул - наоборот, большинство громко проваливались. Как будет на этот раз?

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Чемпионат мира. 1-й тур. 22.11.2022

Эль-Вакра. "Эль-Джануб"

Арбитр в поле - Виктор Гомес (ЮАР)

Франция 21:00 Австралия

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