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Франция - Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Франция - Австралия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Франция - Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robert Cianflone

Новина українською

Франция потеряла большую группу исполнителей перед ЧМ, однако это не станет оправданием в случае неудачи в матче со скромной Австралией. "Соккеруз" переживают трудные времена, и на бумаге Мбаппе обязан побеждать их в одиночку.

Пожалуй, единственный аргумент против европейцев - это их статус. С далекого 1962 года ни один чемпион мира не защищал свой титул - наоборот, большинство громко проваливались. Как будет на этот раз?

Чемпионат мира. 1-й тур. 22.11.2022
Эль-Вакра. "Эль-Джануб"
Арбитр в поле - Виктор Гомес (ЮАР)

Франция 21:00 Австралия

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В статье: Австралия Франция Чемпионат Мира-2022
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