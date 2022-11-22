Скалони о поражении от Саудовской Аравии: Офсайды были миллиметровыми. Думаю, первый тайм был целиком за нами

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение национальной команды от Саудовской Аравии (1:2).

Аргентина забила быстрый гол с пенальти, но второй тайм огненно начала Саудовская Аравия. Географические соседи Катара забили 2 гола за 5 минут в дебюте последних 45 минут.

"Мы знали как сыграет Саудовская Аравия. Знали, что они выйдут с мощной обороной. Офсайды были милиметровыми", – приводит его слова твиттер сборной.

"Нет другого варианта, кроме как подняться и идти дальше. Больше анализировать в принципе нечего. Грустный день, но нужно поднять голову и продолжать работать.

Думаю, первый тайм был целиком за нами, но один гол может все изменить. Позже мы спокойно проанализируем голы соперника.

Саудовская Аравия забила на 48-й и 53-й минутах – они перевернули игру не из-за физики. Подождем отчета медиков, но большинство наших футболистов в порядке.

Мы по-прежнему мыслим в своем ключе. Перед игрой нас считали фаворитами, но на чемпионате мира подобные вещи могут случаться. Нам нужно работать над теми аспектами игры, которые не удались", – сказал Лионель Скалони.