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Скалони о поражении от Саудовской Аравии: Офсайды были миллиметровыми. Думаю, первый тайм был целиком за нами
Аргентина ставит себя в неудобное положение в сложной группе
Фото: twitter.com/Argentina
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение национальной команды от Саудовской Аравии (1:2).
Аргентина забила быстрый гол с пенальти, но второй тайм огненно начала Саудовская Аравия. Географические соседи Катара забили 2 гола за 5 минут в дебюте последних 45 минут.
"Мы знали как сыграет Саудовская Аравия. Знали, что они выйдут с мощной обороной. Офсайды были милиметровыми", – приводит его слова твиттер сборной.
"Нет другого варианта, кроме как подняться и идти дальше. Больше анализировать в принципе нечего. Грустный день, но нужно поднять голову и продолжать работать.
Думаю, первый тайм был целиком за нами, но один гол может все изменить. Позже мы спокойно проанализируем голы соперника.
Саудовская Аравия забила на 48-й и 53-й минутах – они перевернули игру не из-за физики. Подождем отчета медиков, но большинство наших футболистов в порядке.
Мы по-прежнему мыслим в своем ключе. Перед игрой нас считали фаворитами, но на чемпионате мира подобные вещи могут случаться. Нам нужно работать над теми аспектами игры, которые не удались", – сказал Лионель Скалони.
#Qatar2022 ????️ Lionel Scaloni en conferencia de prensa : "Sabíamos cómo jugaba Arabia. Preparamos el partido sabiendo que ellos salían con una defensa adelantada. Los offside fueron milimétricos". pic.twitter.com/6Dh61tRkEY— Selección Argentina ???????? (@Argentina) November 22, 2022
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