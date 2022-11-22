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Месси: Мы должны продемонстрировать, что мы настоящая команда
Лидер сборной Аргентины призывает свою команду показать характер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал сенсационное поражение “альбиселесте” в матче первого тура ЧМ с Саудовской Аравией (1:2). Месси вывел Аргентину вперед, реализовав пенальти, но Саудовская Аравия отыгралась после перерыва, забив два гола.
“Мы знали, что Саудовская Аравия это команда с хорошими игроками, которая настроена на атаку. Мы к ним готовились, и поэтому в первом тайме создали несколько шансов, и забили голы, которые были отменены из-за офсайдов. Возможно, нам не удалось найти нужный момент, чтобы не попасть в их ловушку.
Но не должно быть никаких оправданий. Нам нужно продемонстрировать единство. У нас сильная команда, и мы не раз это показывали. Однако в такой ситуации мы уже не были давно. Настал момент продемонстрировать, что мы настоящая команда.
Это тяжелый удар для всех, мы не ожидали такого старта, были уверены, что выиграем, но все случается по причине. Мы должны быть готовыми к тому, что будет дальше. Нужно выиграть два следующих матча”, – сказал Месси.
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