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Феерия англичан, неуверенность Нидерландов, провал Аргентины и подножка Дании. Аудиомундиаль
Все самое интересное с катарских полей
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол обсудят все ключевые темы дня в рамках чемпионата мира-2022 в Катаре.
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
На стадии группового этапа Аудиомундиаль будет выходить каждый день в режиме live на YouTube в 20:00 по киевскому времени. Конечно же, будем стараться проводить эфиры, преодолевая попытки российских террористов оставить нас всех без электричества.
Почему Сенегал был лучше Нидерландов, но уступил команде Ван Гала? Что вообще произошло в матче Аргентина – Саудовская Аравия? Как Тунису удалось сдержать Данию?
Трансляция на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол начнется во вторник, 22 ноября – в 20:00 по киевскому времени. Позднее запись эфира попадет на другие подкаст-платформы.
Студия: Борис Сорокин и Владимир Зуев
Ведущий и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
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