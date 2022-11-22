Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ход Роналду, феерия англичан, провал Аргентины и ставка с риском на Францию. Аудиомундиаль
Все самое интересное с катарских полей
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол обсудят все ключевые темы дня в рамках чемпионата мира-2022 в Катаре.
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На стадии группового этапа Аудиомундиаль будет выходить каждый день в режиме live на YouTube в 20:00 по киевскому времени. Конечно же, будем стараться проводить эфиры, преодолевая попытки российских террористов оставить нас всех без электричества.
Почему Сенегал был лучше Нидерландов, но уступил команде Ван Гала? Что вообще произошло в матче Аргентина – Саудовская Аравия? Как Тунису удалось сдержать Данию?
Студия: Борис Сорокин и Александр Рыженко
Ведущий и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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