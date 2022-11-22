 Очоа против Левандовского. Мексика – Польша. Составы команд ᐉ UA-Футбол
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Очоа против Левандовского. Мексика – Польша. Составы команд

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После поражения Аргентины, группа становится всё интереснее

Очоа против Левандовского. Мексика – Польша. Составы команд

Фото: twitter.com/LaczyNasPilka

Новина українською

Сборные опубликовали свои составы на матч первого тура чемпионата мира Мексика – Польша. Встреча стартует в 18.00.

Состав Мексики:

  1. Очоа Г.(В) (К)
  2. Альварес Э.
  3. Вега А.
  4. Гальярдо Х.
  5. Эррера Э.
  6. Лосано И.
  7. Мартин Г.
  8. Монтесс С.
  9. Морено Э.
  10. Санчес Х.
  11. Чавес Л.

Состав Польши:

  1. Щенсный В. (В)
  2. Берешинский Б.
  3. Глик К.
  4. Залевский Н.
  5. Зелинский П.
  6. Каминский Я.
  7. Кэш М.
  8. Кивер Я.
  9. Крыховяк Г.
  10. Левандовский Р.(К)
  11. Шиманский С.
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