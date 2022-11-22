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Очоа против Левандовского. Мексика – Польша. Составы команд
После поражения Аргентины, группа становится всё интереснее
Фото: twitter.com/LaczyNasPilka
Сборные опубликовали свои составы на матч первого тура чемпионата мира Мексика – Польша. Встреча стартует в 18.00.
Состав Мексики:
- Очоа Г.(В) (К)
- Альварес Э.
- Вега А.
- Гальярдо Х.
- Эррера Э.
- Лосано И.
- Мартин Г.
- Монтесс С.
- Морено Э.
- Санчес Х.
- Чавес Л.
???????? ???????? ????????????????????????????????????????????.— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 22, 2022
¡Con esta alineación jugaremos nuestro primer partido de #Qatar2022 ante #POL!
¡Con el corazón ♥️, México! #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/465pUcMb4k
Состав Польши:
- Щенсный В. (В)
- Берешинский Б.
- Глик К.
- Залевский Н.
- Зелинский П.
- Каминский Я.
- Кэш М.
- Кивер Я.
- Крыховяк Г.
- Левандовский Р.(К)
- Шиманский С.
SKŁAD— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 22, 2022
Tak zagramy z Meksykiem! ????????
___________#MEXPOL ???????????????? #KierunekKatar pic.twitter.com/FgTOiuySgX
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