Вратарь Саудовской Аравии Аль-Оваис – лучший игрок матча против Аргентины

Голкипер Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис признан лучшим игроком матча с Аргентиной. Вратарь "Аль-Хиляля" сделал 5 сейвов и не дал фавориту забить с игры.

WhoScored оценил игру Аль-Оваиса в 7.9 баллов. Он также лучший игрок матча по мнению статистического центра.

Следующий матч Саудовская Аравия сыграет против Польши 26-го ноября.