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Вратарь Саудовской Аравии Аль-Оваис – лучший игрок матча против Аргентины

Чемпионат мира FIFA
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Сделал ряд важных спасений

Вратарь Саудовской Аравии Аль-Оваис – лучший игрок матча против Аргентины

Фото: twitter.com/SaudiNT

Новина українською

Голкипер Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис признан лучшим игроком матча с Аргентиной. Вратарь "Аль-Хиляля" сделал 5 сейвов и не дал фавориту забить с игры.

WhoScored оценил игру Аль-Оваиса в 7.9 баллов. Он также лучший игрок матча по мнению статистического центра.

Следующий матч Саудовская Аравия сыграет против Польши 26-го ноября.

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В статье: Аргентина Саудовская Аравия Чемпионат мира 2022
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Источник:
play.fifa.com

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