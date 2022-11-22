Чемпионат мира FIFA
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Вратарь Саудовской Аравии Аль-Оваис – лучший игрок матча против Аргентины
Сделал ряд важных спасений
Фото: twitter.com/SaudiNT
Голкипер Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис признан лучшим игроком матча с Аргентиной. Вратарь "Аль-Хиляля" сделал 5 сейвов и не дал фавориту забить с игры.
WhoScored оценил игру Аль-Оваиса в 7.9 баллов. Он также лучший игрок матча по мнению статистического центра.
Следующий матч Саудовская Аравия сыграет против Польши 26-го ноября.
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Источник:play.fifa.com
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