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Аисса Лаидуни – лучший игрок матча Дания – Тунис

Чемпионат мира FIFA
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Взрывной полузащитник зажигал почти все 90 минут

Аисса Лаидуни – лучший игрок матча Дания – Тунис

Фото: Getty Images

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Хавбек Туниса Аисса Лаидуни признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира с Данией (0:0). Хавбека заменили на 87-ой минуте.

По версии WhoScored, Аисса наиграл только на 6.9 и уступил сразу ряду футболистов и его и команды соперника. Тем не менее, Аисса запомнился активной работой от бровки до бровки.

Следующий матч Тунис сыграет с Австралией 26-го ноября.

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В статье: Дания Тунис Чемпионат мира 2022
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Источник:
play.fifa.com

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