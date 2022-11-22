Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аисса Лаидуни – лучший игрок матча Дания – Тунис
Взрывной полузащитник зажигал почти все 90 минут
Фото: Getty Images
Хавбек Туниса Аисса Лаидуни признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира с Данией (0:0). Хавбека заменили на 87-ой минуте.
По версии WhoScored, Аисса наиграл только на 6.9 и уступил сразу ряду футболистов и его и команды соперника. Тем не менее, Аисса запомнился активной работой от бровки до бровки.
Следующий матч Тунис сыграет с Австралией 26-го ноября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:play.fifa.com
Популярное сейчас
- Аравийская красота. ВИДЕО эффектного второго гола в ворота Аргентины
- Саудовская Аравия шокирует Аргентину двумя голами в начале второго тайма
- Орбан попал в скандал из-за шарфа "Великой Венгрии", в которую вошли части Румынии и Украины
- Катар - Эквадор: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн