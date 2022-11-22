Аисса Лаидуни – лучший игрок матча Дания – Тунис

Хавбек Туниса Аисса Лаидуни признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира с Данией (0:0). Хавбека заменили на 87-ой минуте.

По версии WhoScored, Аисса наиграл только на 6.9 и уступил сразу ряду футболистов и его и команды соперника. Тем не менее, Аисса запомнился активной работой от бровки до бровки.

Следующий матч Тунис сыграет с Австралией 26-го ноября.