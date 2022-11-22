Германия подаст иск в CAS против ФИФА из-за запрета повязок OneLove

Немецкий футбольный союз Германии (DFB) подаст иск в Спортивный арбитражный суд против ФИФА из-за запрета капитанских повязок OneLove. Об этом сообщает Bild.

Ранее ряд сборных отказался от принятого перед ЧМ решения носить специальные повязки OneLove, которые символизируют борьбу против любой дискриминации. ФИФА запретила капитанам надевать их, а в обратном случае, пригрозила, что игрокам будут показывать желтую на первой же секунде.

Футбольный союз надеется обжаловать запрет ФИФА, но разбирательство будет проведено уже после мундиаля. В DFB хотят, чтобы Нойеру разрешили носить повязку с матча против Испании во втором туре, поэтому обратились в CAS.

Для этого DFB хочет обратитьтся в CAS за временной правовой защитой. Эту заявку должны рассмотреть за 48 часов.

Допускается, что если суд одобрит временное требование, но в крупном разбирательстве после турнира встанет на сторону ФИФА, это не станет причиной снятия очков с команды или лишения её титула.