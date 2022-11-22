Чемпионат мира FIFA
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Очоа потянул пенальти Левандовского. Мексика ликует
Была возможность повести в счете не по игре
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поляки заработали пенальти в матче против Мексики (0:0, первый тайм). Роберт Левандовский подошел к мячу и не смог пробить Гильерме Очоа.
Легендарный мексиканец потянул пенальти.
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