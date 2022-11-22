 Очоа потянул пенальти Левандовского. Мексика ликует ᐉ UA-Футбол
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Очоа потянул пенальти Левандовского. Мексика ликует

Чемпионат мира FIFA
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Была возможность повести в счете не по игре

Очоа потянул пенальти Левандовского. Мексика ликует

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поляки заработали пенальти в матче против Мексики (0:0, первый тайм). Роберт Левандовский подошел к мячу и не смог пробить Гильерме Очоа.

Легендарный мексиканец потянул пенальти.

Очоа потянул пенальти Левандовского. Мексика ликует - изображение 1

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В статье: Роберт Левандовский Мексика Польша Гильермо Очоа Чемпионат мира 2022
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