 Мексика – Польша 0:0. Утерянное счастье Левандовского ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Мексика – Польша 0:0. Утерянное счастье Левандовского
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мексика – Польша 0:0. Утерянное счастье Левандовского

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Роберт мог принести своей команде победу, однако не реализовал пенальти

Мексика – Польша 0:0. Утерянное счастье Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира-2022

Группа С, первый тур

"Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)

Есть такой тип футболистов, которые заявляют о себе редко, но очень громко. Одним из них можно назвать Гильерме Очоа – голкипера сборной Мексики. Благодаря ему и его прекрасной дуэли с Левандовскими мексиканцы не проиграли главному (как казалось перед Мундиалем) сопернику за выход из группы. Но обо всем по порядку.

С первых минут на поле было очень много борьбы, жестокость которой кое-где переходила рамки. Арбитр за всем тщательно следил и своими свистками сбивал темп напряжения. В то же время желтых карточек за почти 100 минут (было добавлено девять) Крис Бит из Австралии показал немного.

Мексиканцы все же были более организованы в своих атаках. На пятой минуте Вега получил первую возможность открыть счет, но после хорошего навеса Лосано не смог поразить мяч на дальней стойке. Через 21 минуту тот же Вега снова получил шанс в штрафной, а вот на этот раз плечом попал в упор с каркасом ворот. Впоследствии еще и Щенсный вступил в игру, выиграв ближнюю дуэль из Гальярдо.

"Кадра" надеялась на контратаки, но у нее они редко выходили. Было несколько забеганий от фланговых игроков после розыгрышей с Левандовским, однако завершались они великолепной позиционной игрой в защите от номинальных хозяев.

Завершение первого тайма было полностью за Мексикой – такое чувство, что поляки в том отрезке сильно устали. После перерыва они вышли уже свежими, а Левандовский появился на поле с очень заряженным настроением. Он помог Роберту заработать пенальти на 56-й минуте встречи.

Нападающий, словно танк, полез к воротам в, казалось бы, уже проигрышной ситуации поляк заставил на себе сфолить Морено, но нарушение арбитр не увидел сразу – пришлось привлекать VAR. На такой одиннадцатиметровый говорят: "В АПЛ бы не поставили", но это не отменяет того факта, что Левандовский все-таки его выполнил, однако не реализовал. Роберт в классическом для себя стиле разбежался и пробил в правый угол, правда Очоа оказался сильнее в этой психологической игре и парировал выстрел.

А это мог быть дебютный гол Левандовского на Мундиалях. Роберт впервые не забил пенальти за Польшу в официальных встречах.

После этого момента поляки психологически подсели. Мексиканцы пытались воспользоваться этим, однако "кадра" все-таки сплоченно отоборонялась. Даже замены по обе стороны не помогли оживить игру, которая докатилась до логических нулей. Первых в истории нулей в матчах между этими командами.

Далее у Мексики будет поединок с Аргентиной, а у Польши – с Саудовской Аравией. Эта группа становится все более интересной, ведь как между "зелеными" и "кадрой" был достаточно напряженный и боевой поединок, так и аравийцы сегодня шокировали не только мир, но и, наверное, и себя. Конкурентный квартет, а потому и увлекательный.

Мексика – Польша 0:0

Мексика: Очоа – Х. Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо – Эррера (Родригес 71), Альварес, Чавес – Лосано, Мартин (Хименес 71), Вега (Антуна 84)

Польша: Щенсный – Берешинский, Глик, Кивер – Кеш, Каминский, Крыховяк, Шиманский (Франковский 72), Залевский (Белик 46) – Зелинский (Милик 87) – Левандовский

Предупреждения: Х. Санчес 29, Морено 56 – Франковский 76

Нереализованный пенальти: Левандовский 58 (голкипер)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Мексика Польша Гильермо Очоа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alexad (Кропивницький (Киров)
22.11.2022 в 20:29
Найслабший форум на моїй пам'яті, дуже погана якість гри в кожному матчі. Воно і не дивно, вирвали гравців посеред сезону, часу не було щоб хоч трохи зігратись перелаштуватись з клубного рівня на рівень збірних.
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
22.11.2022 в 20:20
Саудиты, ваш выход. Надо хлопнуть еще кого-то, и с первого места в плей-офф
Ответить
+1
0
avatar
smelyj007 (Киев)
22.11.2022 в 20:11
Выйдет МЕКСИКА и АРГЕНТИНА.
Ответить
+1
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
22.11.2022 в 20:09
Первый тайм Польшу возили по газону, во втором выглядели по лучше, Лева обязан был забивать но это футбол… Удачи в следующих матчах ребят!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.11.2022 в 20:04
Знову моя улюблена команда дня грає в нічию. Вірю в мексиканців!
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
22.11.2022 в 20:23
Теж подобається Мексика. Не знаю чим, але з року в рік вони ніби не змінюються і стабільно бойовито виступають як для середняка. Плюс розкрас форми топ.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
22.11.2022 в 20:03
А вообще Польша слабенькая. Ожидал большего.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
22.11.2022 в 20:02
Не забил, бывает. Ещё забьёт. Сборной Аргентине.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.11.2022 в 20:05
Маю надію що вийдуть Польща і Мексика
Ответить
+1
0
avatar
Campeón
22.11.2022 в 19:59
Левандовські підтвердив свій статус лузера-барселонця. Перейшов в те болото і погруз там з головою. Прикро, що збірну так підвів
Ответить
+1
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
22.11.2022 в 20:19
Это что получается, Мексика - топ команда?
Ответить
+1
-1
avatar
Campeón
22.11.2022 в 20:27
виходить, що так
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде