Мексика – Польша 0:0. Утерянное счастье Левандовского

Чемпионат мира-2022

Группа С, первый тур

"Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)

Есть такой тип футболистов, которые заявляют о себе редко, но очень громко. Одним из них можно назвать Гильерме Очоа – голкипера сборной Мексики. Благодаря ему и его прекрасной дуэли с Левандовскими мексиканцы не проиграли главному (как казалось перед Мундиалем) сопернику за выход из группы. Но обо всем по порядку.

A man that LOVES playing in the #FIFAWorldCup ???????? #Qatar2022 pic.twitter.com/UP3NXknZlm

С первых минут на поле было очень много борьбы, жестокость которой кое-где переходила рамки. Арбитр за всем тщательно следил и своими свистками сбивал темп напряжения. В то же время желтых карточек за почти 100 минут (было добавлено девять) Крис Бит из Австралии показал немного.

Мексиканцы все же были более организованы в своих атаках. На пятой минуте Вега получил первую возможность открыть счет, но после хорошего навеса Лосано не смог поразить мяч на дальней стойке. Через 21 минуту тот же Вега снова получил шанс в штрафной, а вот на этот раз плечом попал в упор с каркасом ворот. Впоследствии еще и Щенсный вступил в игру, выиграв ближнюю дуэль из Гальярдо.

"Кадра" надеялась на контратаки, но у нее они редко выходили. Было несколько забеганий от фланговых игроков после розыгрышей с Левандовским, однако завершались они великолепной позиционной игрой в защите от номинальных хозяев.

???????????????? Nothing to separate the two at the break.#FIFAWorldCup | #Qatar2022