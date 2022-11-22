Мексика – Польша 0:0. Утерянное счастье Левандовского

Чемпионат мира-2022

Группа С, первый тур

"Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)

Есть такой тип футболистов, которые заявляют о себе редко, но очень громко. Одним из них можно назвать Гильерме Очоа – голкипера сборной Мексики. Благодаря ему и его прекрасной дуэли с Левандовскими мексиканцы не проиграли главному (как казалось перед Мундиалем) сопернику за выход из группы. Но обо всем по порядку.

С первых минут на поле было очень много борьбы, жестокость которой кое-где переходила рамки. Арбитр за всем тщательно следил и своими свистками сбивал темп напряжения. В то же время желтых карточек за почти 100 минут (было добавлено девять) Крис Бит из Австралии показал немного.

Мексиканцы все же были более организованы в своих атаках. На пятой минуте Вега получил первую возможность открыть счет, но после хорошего навеса Лосано не смог поразить мяч на дальней стойке. Через 21 минуту тот же Вега снова получил шанс в штрафной, а вот на этот раз плечом попал в упор с каркасом ворот. Впоследствии еще и Щенсный вступил в игру, выиграв ближнюю дуэль из Гальярдо.

"Кадра" надеялась на контратаки, но у нее они редко выходили. Было несколько забеганий от фланговых игроков после розыгрышей с Левандовским, однако завершались они великолепной позиционной игрой в защите от номинальных хозяев.

???????????????? Nothing to separate the two at the break.#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022

Завершение первого тайма было полностью за Мексикой – такое чувство, что поляки в том отрезке сильно устали. После перерыва они вышли уже свежими, а Левандовский появился на поле с очень заряженным настроением. Он помог Роберту заработать пенальти на 56-й минуте встречи.

Нападающий, словно танк, полез к воротам в, казалось бы, уже проигрышной ситуации поляк заставил на себе сфолить Морено, но нарушение арбитр не увидел сразу – пришлось привлекать VAR. На такой одиннадцатиметровый говорят: "В АПЛ бы не поставили", но это не отменяет того факта, что Левандовский все-таки его выполнил, однако не реализовал. Роберт в классическом для себя стиле разбежался и пробил в правый угол, правда Очоа оказался сильнее в этой психологической игре и парировал выстрел.

Ochoa denying Robert Lewandowski his first FIFA World Cup goal ???????? pic.twitter.com/d56CEdqqEo — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 22, 2022

А это мог быть дебютный гол Левандовского на Мундиалях. Роберт впервые не забил пенальти за Польшу в официальных встречах.

После этого момента поляки психологически подсели. Мексиканцы пытались воспользоваться этим, однако "кадра" все-таки сплоченно отоборонялась. Даже замены по обе стороны не помогли оживить игру, которая докатилась до логических нулей. Первых в истории нулей в матчах между этими командами.

Далее у Мексики будет поединок с Аргентиной, а у Польши – с Саудовской Аравией. Эта группа становится все более интересной, ведь как между "зелеными" и "кадрой" был достаточно напряженный и боевой поединок, так и аравийцы сегодня шокировали не только мир, но и, наверное, и себя. Конкурентный квартет, а потому и увлекательный.

Мексика – Польша 0:0

Мексика: Очоа – Х. Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо – Эррера (Родригес 71), Альварес, Чавес – Лосано, Мартин (Хименес 71), Вега (Антуна 84)

Польша: Щенсный – Берешинский, Глик, Кивер – Кеш, Каминский, Крыховяк, Шиманский (Франковский 72), Залевский (Белик 46) – Зелинский (Милик 87) – Левандовский

Предупреждения: Х. Санчес 29, Морено 56 – Франковский 76

Нереализованный пенальти: Левандовский 58 (голкипер)