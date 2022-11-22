 Дембеле, Жиру и Мбаппе будут пытаться пробить Австралию. Составы команд на матч ᐉ UA-Футбол
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Дембеле, Жиру и Мбаппе будут пытаться пробить Австралию. Составы команд на матч

Чемпионат мира FIFA
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Варана заменяет Конате

Дембеле, Жиру и Мбаппе будут пытаться пробить Австралию. Составы команд на матч

Фото: twitter.com/equipedefrance

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Команды опубликовали составы команд на матч первого тура чемпионата мира Франция – Австралия. Матч начнется в 21.00.

Состав Франции:

  1. Гризманн А.
  2. Дембеле У.
  3. Эрнандес Л.
  4. Жиру О.
  5. Конате И.
  6. Льорис У. (В) (К)
  7. Мбаппе К.
  8. Павар Б.
  9. Рабьо А.
  10. Упомекано Д.
  11. Чуамени О.

Состав Австралии:

  1. Бехич А.
  2. Гудвин К.
  3. Дюк М.
  4. Эткинсон Н.
  5. Ирвин Дж.
  6. Леки М.
  7. Макгри Р.
  8. Муй А.
  9. Райан М. (В) (К)
  10. Роулс К.
  11. Суттар Г.
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В статье: Австралия Франция Чемпионат мира 2022
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