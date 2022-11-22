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Дембеле, Жиру и Мбаппе будут пытаться пробить Австралию. Составы команд на матч
Варана заменяет Конате
Фото: twitter.com/equipedefrance
Команды опубликовали составы команд на матч первого тура чемпионата мира Франция – Австралия. Матч начнется в 21.00.
Состав Франции:
- Гризманн А.
- Дембеле У.
- Эрнандес Л.
- Жиру О.
- Конате И.
- Льорис У. (В) (К)
- Мбаппе К.
- Павар Б.
- Рабьо А.
- Упомекано Д.
- Чуамени О.
Le premier 1⃣1⃣ de cette Coupe du Monde ????????— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2022
???????????????? | #FRAAUS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/j2kOqhbZvz
Состав Австралии:
- Бехич А.
- Гудвин К.
- Дюк М.
- Эткинсон Н.
- Ирвин Дж.
- Леки М.
- Макгри Р.
- Муй А.
- Райан М. (В) (К)
- Роулс К.
- Суттар Г.
And for those who would just like a graphic... pic.twitter.com/t9IxEjuwGO— Socceroos (@Socceroos) November 22, 2022
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