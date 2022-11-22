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Азар сыграет за Бельгию свой 124-й матч против Канады. Мартинес выпустит его в старте
У Эдена меньше 90 минут игры за последний месяц
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Роберто Мартинес выпустит в старте Эдена Азара в первом матче Бельгии на этом чемпионате мира. Лукаку не сыграет и будет продолжать лечение.
Для Азаря цей матч може стати 124-м у складі національної збірної.
Отметим, что Азар провел всего 85 минут за "Реал" и сборную Бельгии в последнем месяце. 15 минут в матче "Лейпциг" – "Реал" в Лиге чемпионов в октябре и ещё 70 минут во встрече с Египтом накануне мундиаля.
Ожидается, что Ромело Лукаку восстановится только к матчу третьего тура против Хорватии 1-го декабря.
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