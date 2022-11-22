 Азар сыграет за Бельгию свой 124-й матч против Канады. Мартинес выпустит его в старте ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Азар сыграет за Бельгию свой 124-й матч против Канады. Мартинес выпустит его в старте
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азар сыграет за Бельгию свой 124-й матч против Канады. Мартинес выпустит его в старте

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

У Эдена меньше 90 минут игры за последний месяц

Азар сыграет за Бельгию свой 124-й матч против Канады. Мартинес выпустит его в старте

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Роберто Мартинес выпустит в старте Эдена Азара в первом матче Бельгии на этом чемпионате мира. Лукаку не сыграет и будет продолжать лечение.

Для Азаря цей матч може стати 124-м у складі національної збірної.

Отметим, что Азар провел всего 85 минут за "Реал" и сборную Бельгии в последнем месяце. 15 минут в матче "Лейпциг" – "Реал" в Лиге чемпионов в октябре и ещё 70 минут во встрече с Египтом накануне мундиаля.

Ожидается, что Ромело Лукаку восстановится только к матчу третьего тура против Хорватии 1-го декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Эден Азар Роберто Мартинес Канада Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lequipe.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде