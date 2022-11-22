 Австралия разрывает оборону Франции и забивает быстрый мяч ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Австралия разрывает оборону Франции и забивает быстрый мяч
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Австралия разрывает оборону Франции и забивает быстрый мяч

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Волшебное начало для Австралии

Австралия разрывает оборону Франции и забивает быстрый мяч

Фото: Getty Images

Новина українською

Австралия в молниеносной атаке открывает счет в матче с Францией (1:0, первый тайм). Отличился Крэйг Гудвин.

Замкнул дальнюю штангу нападающий австралийцев. Голевую передачу отдал Мэттью Леки.

9' Крэйг Гудвин – 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Австралия Франция Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде