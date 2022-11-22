Чемпионат мира FIFA
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Австралия разрывает оборону Франции и забивает быстрый мяч
Волшебное начало для Австралии
Фото: Getty Images
Австралия в молниеносной атаке открывает счет в матче с Францией (1:0, первый тайм). Отличился Крэйг Гудвин.
Замкнул дальнюю штангу нападающий австралийцев. Голевую передачу отдал Мэттью Леки.
9' Крэйг Гудвин – 1:0.
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