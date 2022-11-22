 Жиру забил Австралии. До рекорда за сборную по голам ему осталось 2 мяча ᐉ UA-Футбол
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Жиру забил Австралии. До рекорда за сборную по голам ему осталось 2 мяча

Чемпионат мира FIFA
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Быстро переломили ход встречи французы

Жиру забил Австралии. До рекорда за сборную по голам ему осталось 2 мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оливье Жиру забивает второй гол Франции в матче с Австралией и выводит команду вперед.

Оливье забил 50-й гол за сборную. Ему остался ровно 1 мяч до рекорда Тьерри Анри.

32' Оливье Жиру – 2:1.

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В статье: Австралия Франция Оливье Жиру Чемпионат мира 2022
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