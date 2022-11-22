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Жиру забил Австралии. До рекорда за сборную по голам ему осталось 2 мяча
Быстро переломили ход встречи французы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оливье Жиру забивает второй гол Франции в матче с Австралией и выводит команду вперед.
Оливье забил 50-й гол за сборную. Ему остался ровно 1 мяч до рекорда Тьерри Анри.
32' Оливье Жиру – 2:1.
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