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Эксперт по пенальти. Очоа признан лучшим игроком матча Мексика – Польша

Чемпионат мира FIFA
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Эксперт по пенальти. Очоа признан лучшим игроком матча Мексика – Польша

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Гильермо Очоа признан игроком матча Мексика – Польша. Голкипер решил исход встречи – вытащил пенальти Роберта Левандовского на 58-ой минуте встречи.

Голкипер сборной Мексики сделал два важных сейва в этом матче.

Следующий матч Мексика сыграет против Аргентины 26-го ноября.

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В статье: Мексика Польша Гильермо Очоа Чемпионат мира 2022
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Источник:
play.fifa.com

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