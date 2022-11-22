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Эксперт по пенальти. Очоа признан лучшим игроком матча Мексика – Польша
Неудивительно
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Гильермо Очоа признан игроком матча Мексика – Польша. Голкипер решил исход встречи – вытащил пенальти Роберта Левандовского на 58-ой минуте встречи.
Голкипер сборной Мексики сделал два важных сейва в этом матче.
Следующий матч Мексика сыграет против Аргентины 26-го ноября.
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Источник:play.fifa.com
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