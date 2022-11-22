Чемпионат мира FIFA
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Мбаппе наконец-то забил. Австралия пропускает после удара Килиана головой
Много шансов было у Килиана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе увеличивает преимущество Франции над Австралией. Нападающий делает счет 3:1.
68' Килиан Мбаппе – 3:1.
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