Жиру повторил рекорд Тьерри Анри – 51 гол за сборную. Дубль в ворота Австралии

Ольве Жиру сделал счет в матче с Австралией 4:1. Нападающий забил свой 51-й мяч за сборную Франции и сравнялся по этому показателю с Тьерри Анри.

Они – лучшие бомбардиры в истории национальной команды.

71' Оливье Жиру – 4:1.