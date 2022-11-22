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Жиру повторил рекорд Тьерри Анри – 51 гол за сборную. Дубль в ворота Австралии
Третий гол нападающего за сборную Франции на чемпионатах мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ольве Жиру сделал счет в матче с Австралией 4:1. Нападающий забил свой 51-й мяч за сборную Франции и сравнялся по этому показателю с Тьерри Анри.
Они – лучшие бомбардиры в истории национальной команды.
71' Оливье Жиру – 4:1.
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