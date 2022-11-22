 Жиру повторил рекорд Тьерри Анри – 51 гол за сборную. Дубль в ворота Австралии ᐉ UA-Футбол
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Жиру повторил рекорд Тьерри Анри – 51 гол за сборную. Дубль в ворота Австралии

Чемпионат мира FIFA
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Третий гол нападающего за сборную Франции на чемпионатах мира

Жиру повторил рекорд Тьерри Анри – 51 гол за сборную. Дубль в ворота Австралии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ольве Жиру сделал счет в матче с Австралией 4:1. Нападающий забил свой 51-й мяч за сборную Франции и сравнялся по этому показателю с Тьерри Анри.

Они – лучшие бомбардиры в истории национальной команды.

71' Оливье Жиру – 4:1.

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В статье: Австралия Франция Оливье Жиру Тьерри Анри Чемпионат мира 2022
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