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Жиру – самый возрастной игрок сборной Франции на чемпионатах мира
Обошел Бартеза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оливье Жиру забил два мяча во встрече с Австралией в первом туре чемпионата мира. Он стал самым возрастным игроком в истории сборной Франции на мундиалях.
Нет никого старше Жиру, который вышел на поле в возрасте 36 лет и 53 дней.
Второе место у Уго Льориса, он вышел сегодня на поле в 35 лет и 331 день.
Жиру с Льорисом обошли Фабьена Бартеза, который на чемпионате мира 2006 вышел на поле в 35 лет и 11 дней.
???????? Plus vieux joueurs avec les Bleus à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) November 22, 2022
- OLIVIER GIROUD à 36 ans et 53 jours
- HUGO LLORIS à 35 ans et 331 jours
- Fabien Barthez à 35 ans et 11 jours @PSSportsFR #FRAAUS
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