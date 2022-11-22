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Жиру – самый возрастной игрок сборной Франции на чемпионатах мира

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Обошел Бартеза

Жиру – самый возрастной игрок сборной Франции на чемпионатах мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оливье Жиру забил два мяча во встрече с Австралией в первом туре чемпионата мира. Он стал самым возрастным игроком в истории сборной Франции на мундиалях.

Нет никого старше Жиру, который вышел на поле в возрасте 36 лет и 53 дней.

Второе место у Уго Льориса, он вышел сегодня на поле в 35 лет и 331 день.

Жиру с Льорисом обошли Фабьена Бартеза, который на чемпионате мира 2006 вышел на поле в 35 лет и 11 дней.

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В статье: Франция Оливье Жиру Чемпионат мира 2022
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