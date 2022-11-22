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Мбаппе сравнялся по голам на ЧМ с Зиданом и Платини
Мистер мундиаль
Фото: twitter.com/equipedefrance
Килиан Мбаппе забил третий мяч Франции в ворота Австралии (4:1) в первом туре чемпионата мира. Этот гол стал для нападающего уже пятым на мундиалях.
Больше только у Тьерри Анри и Жюста Фонтена – 6 и 13, соответственно.
Сравнялся Килиан по этому показателю с обладателями Золотых мячей Зинедином Зиданом и Мишелем Платини.
Все четыре прошлых гола Мбаппе забил на триумфаальном ЧМ в 2018 году.
Всего в 60-ти матчах за сборную Франции Килиан забил 29 голов.
???????? Meilleurs buteurs avec les Bleus à la Coupe du monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) November 22, 2022
- Just Fontaine 13
- Thierry Henry 6
- Michel Platini 5
- Zinédine Zidane 5
- KYLIAN MBAPPE 5 @PSSportsFR #FRAAUS
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