Мбаппе сравнялся по голам на ЧМ с Зиданом и Платини

Килиан Мбаппе забил третий мяч Франции в ворота Австралии (4:1) в первом туре чемпионата мира. Этот гол стал для нападающего уже пятым на мундиалях.

Больше только у Тьерри Анри и Жюста Фонтена – 6 и 13, соответственно.

Сравнялся Килиан по этому показателю с обладателями Золотых мячей Зинедином Зиданом и Мишелем Платини.

Все четыре прошлых гола Мбаппе забил на триумфаальном ЧМ в 2018 году.

Всего в 60-ти матчах за сборную Франции Килиан забил 29 голов.