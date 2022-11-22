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Мбаппе сравнялся по голам на ЧМ с Зиданом и Платини

Чемпионат мира FIFA
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Мистер мундиаль

Мбаппе сравнялся по голам на ЧМ с Зиданом и Платини

Фото: twitter.com/equipedefrance

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Килиан Мбаппе забил третий мяч Франции в ворота Австралии (4:1) в первом туре чемпионата мира. Этот гол стал для нападающего уже пятым на мундиалях.

Больше только у Тьерри Анри и Жюста Фонтена – 6 и 13, соответственно.

Сравнялся Килиан по этому показателю с обладателями Золотых мячей Зинедином Зиданом и Мишелем Платини.

Все четыре прошлых гола Мбаппе забил на триумфаальном ЧМ в 2018 году.

Всего в 60-ти матчах за сборную Франции Килиан забил 29 голов.

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В статье: Франция Мишель Платини Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
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