 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 12:00 ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 12:00

Чемпионат мира FIFA
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День 4

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей среды до 12:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вторник оказался не самым простым днем ​​для наших прогнозистов. Угадать хотя бы победителя пары Аргентина – Саудовская Аравия не смог никто, только пользователь под ником mmurik70 угадал правильный результат матча Дания – Тунис, гораздо больше сделали правильный прогноз на два других поединка дня: Мексика – Польша и Франция – Австралия. Но от этого борьба стала еще острее! Впереди нас ждет предпоследний день первого этапа!

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 12 часов!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 4

12:00 Марокко - Хорватия
15:00 Германия - Япония
18:00 Испания - Коста-Рика
21:00 Бельгия - Канада

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 года даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

В настоящее время таблица лидеров выглядит следующим образом:

1-3. October1986 - 10
1-3. kutcher982 - 10
1-3. UKRFAN82 - 10
4-5. VOVA777Lviv - 9
4-5. Kela - 9
6-11. ZILI - 8
6-11. waldemar13 - 8
6-11. Dref2012 - 8
6-11. kotyara - 8
6-11. Fighter - 8
6-11. Malioha - 8
6-11. Krug11 - 8

Вопросы, пожелания и угрозы касательно Конкурса прогнозов пишите на почту: al.ryzhenko@ukr.net.

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