 Испания– Коста-Рика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.11.2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Испания - Коста-Рика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания - Коста-Рика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

И снова гранд против аутсайдера

Испания - Коста-Рика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sarah Stier - FIFA/FIFA

Новина українською

До сих пор европейские гранды - Нидерланды, Англия, Франция - на ЧМ не подводили и побеждали соперников, уступавших им в классе. Теперь настал черед Испании повторить тот же фокус.

На стороне команды Луиса Энрике почти все аргументы, которые можно придумать - класс, индивидуальное мастерство, сыгранность, даже молодость. Коста-Рика же привезла на ЧМ неровный состав, где главными звездами все еще видятся лидеры команды-2014 Борхес, Кэмпбелл, Навас, Руис, Техеда.

Хватит ли у них сил дать бой новому поколению "Красной Фурии" - узнаем в среду, 23 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Испания - Коста-Рика в 18:00.

Также встречу покажут общедоступный канал suspilne.media и его региональные филиалы (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Коста-Рика с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - SBS
  • Канада - TSN4, RDS, TSN1, TSN3
  • Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
  • Франция - Free, beIN Sports 1, beIN Sports 2
  • Германия - Magenta Sport, Das Erste, Servus TV
  • Грузия - 1TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - KAN 11
  • Испания - Gol Mundial, TVE La 1, fuboTV España
  • Италия - RAI 2
  • Польша - TVP Sport
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, SIC
  • Румыния - TVR HD, TVR 1
  • Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - UTV, ITV 1 UK, STV Scotland
  • США - Peacock, FOX Network, Sling, Telemundo, Tubi
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Коста-Рика
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде