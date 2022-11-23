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Испания - Коста-Рика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира
И снова гранд против аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sarah Stier - FIFA/FIFA
До сих пор европейские гранды - Нидерланды, Англия, Франция - на ЧМ не подводили и побеждали соперников, уступавших им в классе. Теперь настал черед Испании повторить тот же фокус.
На стороне команды Луиса Энрике почти все аргументы, которые можно придумать - класс, индивидуальное мастерство, сыгранность, даже молодость. Коста-Рика же привезла на ЧМ неровный состав, где главными звездами все еще видятся лидеры команды-2014 Борхес, Кэмпбелл, Навас, Руис, Техеда.
Хватит ли у них сил дать бой новому поколению "Красной Фурии" - узнаем в среду, 23 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Испания - Коста-Рика в 18:00.
Также встречу покажут общедоступный канал suspilne.media и его региональные филиалы (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Коста-Рика с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - SBS
- Канада - TSN4, RDS, TSN1, TSN3
- Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
- Франция - Free, beIN Sports 1, beIN Sports 2
- Германия - Magenta Sport, Das Erste, Servus TV
- Грузия - 1TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - KAN 11
- Испания - Gol Mundial, TVE La 1, fuboTV España
- Италия - RAI 2
- Польша - TVP Sport
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, SIC
- Румыния - TVR HD, TVR 1
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
- Турция - TRT 1
- Великобритания - UTV, ITV 1 UK, STV Scotland
- США - Peacock, FOX Network, Sling, Telemundo, Tubi
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