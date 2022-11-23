Испания - Коста-Рика. Где и когда смотреть матч чемпионата мира

До сих пор европейские гранды - Нидерланды, Англия, Франция - на ЧМ не подводили и побеждали соперников, уступавших им в классе. Теперь настал черед Испании повторить тот же фокус.

На стороне команды Луиса Энрике почти все аргументы, которые можно придумать - класс, индивидуальное мастерство, сыгранность, даже молодость. Коста-Рика же привезла на ЧМ неровный состав, где главными звездами все еще видятся лидеры команды-2014 Борхес, Кэмпбелл, Навас, Руис, Техеда.

Хватит ли у них сил дать бой новому поколению "Красной Фурии" - узнаем в среду , 23 ноября , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча Испания - Коста-Рика в 18:00 .

Также встречу покажут общедоступный канал suspilne.media и его региональные филиалы (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Коста-Рика с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: