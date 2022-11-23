Стал известен лучший игрок матча Франция – Австралия. И это не Жиру

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1).

23-летний француз стал автором одного из голов, а также результативной передачи на Оливье Жиру. Памятный приз ему вручили после игры.

Сборная Франции набрала 3 очка и возглавила группу D. Следующий поединок французская команда проведет 26 ноября против команды Дании.

Читайте такжеЖиру – самый возрастной игрок сборной Франции на чемпионатах мира