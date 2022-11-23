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Стал известен лучший игрок матча Франция – Австралия. И это не Жиру
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1).
23-летний француз стал автором одного из голов, а также результативной передачи на Оливье Жиру. Памятный приз ему вручили после игры.
Сборная Франции набрала 3 очка и возглавила группу D. Следующий поединок французская команда проведет 26 ноября против команды Дании.
Picking up where he left off ????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022
Kylian Mbappe is the @Budweiser Player of the Match ???????? #YoursToTake #Budweiser #POTM @budfootball pic.twitter.com/ZEDNjSIVg1
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