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Стал известен лучший игрок матча Франция – Австралия. И это не Жиру

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Стал известен лучший игрок матча Франция – Австралия. И это не Жиру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1).

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23-летний француз стал автором одного из голов, а также результативной передачи на Оливье Жиру. Памятный приз ему вручили после игры.

Сборная Франции набрала 3 очка и возглавила группу D. Следующий поединок французская команда проведет 26 ноября против команды Дании.

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В статье: Австралия Франция Чемпионат Мира-2022 Килиан Мбаппе
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